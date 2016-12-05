سيف بن زايد: زايد كما نجم الثريا وسامه متوشح العزه على صدر سلمان

نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بيتي شعر عبر حسابه في «تويتر»، وذلك بمناسبة منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وسام زايد، حيث دوّن سموه:

زايد كما نجم الثريا وسامه

متوشح العزه على صدر سلمان

حي الذي قام الخليج لمقامه

في ساعةٍ فيها رساله وعنوان

وفي تغريدة أخرى قال سموه: «إن مؤتمر الحفاظ على التراث الثقافي ترجمة لفكر وموروث إماراتي أصيل»، ونشر صورة لسموه في مركز الشيخ زايد بمتحف اللوڤر في باريس.