موعد مباريات اليوم الاثنين 5/12/2016 والقنوات الناقلة

كتبت لبنى عبد الله

تختتم اليوم الاثنين منافسات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى العام، حيث تقام مواجهات حاسمة، يستضيف المقاولون العرب نظيره طنطا ، ويواجه الإسماعيلى منافسه وادى دجلة على ستاد الإسماعيلية ويلاقى النصر للتعدين نظيره طلائع الجيش.

موعد مباراة المقاولون العرب مع طنطا

تقام مباراة المقاولون العرب مع طنطا على ستاد المقاولون العرب فى تمام الثالثة إلا ربع عصر اليوم الاثنين.

موعد مباراة الإسماعيلى مع وادى دجلة

تقام مباراة الإسماعيلى مع وادى دجلة على ستاد الإسماعيلية فى تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين.

موعد مباراة النصر للتعدين مع طلائع الجيش

تقام مباراة النصر للتعدين مع طلائع الجيش على ستاد أسوان فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين.

القنوات الناقلة

تنقل مباريات اليوم الاثنين قنوات نايل سبورت وأون سبورت .