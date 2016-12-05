ضبط مدير مطعم بحوزته طن و160 كيلو لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط تاجر، لاتهامه ببيع لحوم وكبدة مجمده غير صالحة للاستخدام الأدمى وطرحها بالأسواق.

كان اللواء أيمن فتحى مدير المباحث، تلقى إخطارًا يفيد ضبط تاجر يدعى (أحمد.م 40) سنة مدير مطعم ومقيم بمنطقة المعنا قسم قنا، لحيازته عدد طن و160 كليو لحم وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الأدمى وإدارته محل بدون ترخيص.

وبمناقشة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، واستخدام اللحوم فى بيعها داخل المطعم الذى يمتلكه، تحرر محضر وأخطر اللواء صلاح حسان مدير الأمن بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.