حميد النعيمي: التميز العالمي ثمرة الارتقاء في الأداء

قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان: إن الفوز بجائزة عالمية للتميز لا يأتي إلا من خلال الاستمرار في الارتقاء بالأداء ومزيد من الجهود المتميزة ومواصلة التدريب والتأهيل لكل أفراد الشرطة سواء كانوا ضباطاً أو أفراداً، إضافة إلى تقديم خدمات يرضى عنها المتعاملون والشركاء الاستراتيجيون، جاء ذلك في معرض تهنئة سموه، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، قائد عام شرطة عجمان وكبار الضباط والأفراد وكافة منتسبي الشرطة لفوزهم بالمركز الأول بالجائزة العالمية للتميز فئة المؤسسات غير الربحية من المنظمة العالمية لآسيا والمحيط الهادي للجودة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم لتكريم الفائزين بمدينة روتروا في نيوزيلندا.

وقد استقبل سموه وولي عهده بديوان الحاكم، العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام الإدارة العامة لشرطة عجمان والعقيد عبدالله بن أحمد الحمراني نائب القائد العام وكبار الضباط.

جهود

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بهذا الإنجاز والذي يدل على بذل الجهود الكبيرة من قبل كافة منتسبي شرطة عجمان والذين أثبتوا قدرتهم على الدخول في منافسة شريفة للوصول إلى هذه الجائزة التي يتشرف بها كل أفراد الشرطة في الإمارات عامة وعجمان خاصة.

ودعا العاملين في السلك الشرطي كافة إلى الاستفادة من هذه التجربة التي ميزتهم عن غيرهم، مؤكدا أن الوصول إلى النهاية لا يأتي إلا بتكاتف الجميع والتنسيق فيما بينهم لتبادل المبادرات والخبرات وإنجاز المهام بكل دقة وأمانة.

بدوره قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي التهنئة لقيادة شرطة عجمان على هذا الإنجاز الكبير والمتميز الذي حققته القيادة العامة على المستوى العالمي.

ووصف سموه هذا الإنجاز بأنه ثمرة للاهتمام والدعم الذي تلقاه أجهزتنا الأمنية من قيادتنا العليا ونتيجة طبيعية للتوجيهات والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة قائد مسيرة التميز الحكومي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي جعل التميز في الأداء هدفا إستراتيجيا يأتي في مقدمة أولويات العمل الأمني والشرطي.

أداء الواجب

قدم العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي هذا الإنجاز ودروع التميز لصاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده، مؤكداً لسموهما الاستمرار في أداء الواجب والتميز في تقديم خدمات ترضي المتعاملين مع الشرطة.

وأعرب عن سعادته لاستقبال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لوفد القيادة العامة لشرطة عجمان والذي سيكون حافزا لتقديم الأفضل في المستقبل، مؤكدا أن الفوز بتلك الجائزة لم يأت إلا من خلال توجيهات ودعم ومساندة وتشجيع سموه، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ عمار الذي يسعى مع كبار القادة للحصول على أكبر عدد من الجوائز التي ترفع من سمعة وشأن الإمارة.