محمد بن راشد: التراث والفن والثقافة عناصر هويتنا الوطنية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية تنظيم وإقامة الفعاليات التي تحيي ذاكرة شعبنا من خلال إحياء التراث والفن والثقافة التي تشكل عناصر هويتنا الوطنية والحفاظ عليها، والتشبث بها جيلاً بعد جيل، مع حرصنا الانفتاح على الثقافات الأخرى والمعاصرة بكل مكوناتها ومفرداتها حتى يواصل شعبنا مسيرته في كل الاتجاهات وصولاً إلى العالمية في مختلف المجالات، خاصة الثقافية والسياحية منها.

جاء ذلك خلال زيارة سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي عصر أمس موقع مهرجان الشيخ زايد التراثي الذي يقام هذا العام تحت شعار «أرض الامارات ملتقى الحضارات».

معروضات تراثية

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شديد الحرص على التعرف إلى المعروضات التراثية، وأولى اهتماماً بالغاً بما شاهده من منتجات تمثل حضارات وتراث العديد من الشعوب العربية الشقيقة والصديقة المشاركة في هذا المهرجان، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ووصفه سموه بأنه ملتقى الثقافات العربية والأجنبية وعنصر أساسي من عناصر ترسيخ الانتماء الوطني لدى الشباب، وتعزيز شعورهم بالفخر والاعتزاز بهويتهم الوطنية والعربية والإسلامية.

وأشاد سموه بفكرة إقامة المهرجان الذي يشرف على تنظيمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا المنظمة، وتمنى سموه للمهرجان الذي تستمر فعالياته على مدى شهر كامل النجاح في تحقيق أهدافه وإبراز هوية الإمارات الوطنية والثقافية والإنسانية على المستوى العالمي. وقد تجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أرجاء موقع المهرجان، وتوقف في الأحياء التراثية التي تمثل ثماني عشرة دولة من بينها دولة الإمارات، واطلع سموه على المنتجات التقليدية والتراثية لكل بلد مشارك في هذا الحدث التراثي المحلي العالمي الذي يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على تنظيمه وإنجاحه، كي تتعرف أجيال شعبنا من الشباب على تراث وحضارة وتاريخ بلدهم وشعبهم، وفي ذات الوقت يتعرفون على حضارات الدول المشاركة القديمة وتراثها وثقافتها لإثراء معارفهم، وتحقيق التقارب الإنساني والثقافي بين شعبنا وشعوب العالم كافة.

مسيرة المهرجان

واستمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من أحمد سعيد النيادي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، إلى شرح حول تطور مسيرة المهرجان والدول المشاركة فيه والفعاليات التي ينظمها للتعريف بتراث الآباء والأجداد، خاصة من قبل أوساط الشباب والجيل الصاعد من أبناء وبنات شعبنا. وتعرف سموه خلال جولته في أحياء ومنصات المهرجان على الأكلات الشعبية لكل بلد، والتي يعرضها نحو أربعين مطعماً، إلى جانب المشغولات اليدوية المعروضة والأزياء الشعبية وغيرها من المنتجات الوطنية لدولة الإمارات والدول المشاركة.