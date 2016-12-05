أبوظبي تستضيف اليوم مؤتمر منظمة الـ«انتوساي» الدولي الثاني والعشرين

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق اليوم في أبوظبي أعمال اليوم الأول للمؤتمر الدولي الثاني والعشرين لمنظمة الانتوساي، الذي يستضيفه ديوان المحاسبة لتعزيز مكانة الدولة المهنية في مجال الرقابة المالية ومكافحة الفساد في القطاع العام.

يشارك في المؤتمر، الذي يعقد خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، 700 مشارك من 192 دولة و15 منظمة دولية، يستعرضون أوراق عمل مقدمة من 165 جهازاً رقابياً.

يشهد اليوم الأول، اجتماعات لجان الأهداف الرئيسة للأنتوساي، والمكونة من لجان المعايير المالية، وبناء القدرات وتبادل الخبرات والمعرفة، وتعمل هذه اللجان مجتمعة، تحت المجلس التنفيذي للمنظمة، وتعتبر الجهاز الاستشاري الفني الذي يعمل على توفير الممكنات، وتقييم الفرص من أجل خدمة الأهداف الاستراتيجية للمنظمة ككل، وبما يعود بالنفع على جميع أعضاء الانتوساي والمنظمات الإقليمية التابعة لها.

ترتيبات

وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة، الذي ينظر في مستوى الترتيبات والإجراءات التي تم اتخاذها للإعداد لهذا المؤتمر، إضافة إلى مناقشة وإقرار الأجندة الرئيسة للكونغرس، واستعراض تقارير مختلف اللجان الفنية، والتقرير المالي المعد من قبل الأمين العام للمنظمة.

ويقيم ديوان المحاسبة، حفل استقبال للوفود المشاركة غداً، على أن يكون الافتتاح الرسمي للكونغرس بعد غد، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، أعضاء منظمة الانتوساي المشاركين في المؤتمر، والذين يمثلون 192 دولة، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والمهنية في العالم.

جلسات

ويتضمن برنامج المؤتمر، ثلاث جلسات عامة، تبحث موضوعين رئيسين، هما كيف يمكن للأجهزة الرقابية أن تساعد في إعداد تقارير حول تنفيذ خطة الأمم المتحدة الشاملة للاستدامة 2030، وكيف يمكن لمنظمة الانتوساي، أن ترفع من مهنيتها، لكي تصبح صوتاً فاعلاً للأجهزة الرقابية في المحافل الدولية، إضافة إلى 8 جلسات جانبية.

مكانة متميزة

وقال الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، النائب الأول لرئيس منظمة الانتوساي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر: إن دولة الإمارات تحظى بمكانة متميزة في المحافل الدولية، بفضل جهود قيادتها السياسية، ويأتي هذا المؤتمر المهني، ليعكس ثقة مجتمع الأجهزة الرقابية في العالم في المستوى المهني، الذي أحرزه ديوان المحاسبة - الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الدولة، من خلال مشاركاته الإقليمية والدولية، التي أهلته لاستضافة هذا الحدث الدولي، لتكون بذلك الإمارات، ثاني دولة عربية تستضيف هذا المؤتمر، بعد جمهورية مصر العربية، التي استضافته عام 1995.

وأضاف معاليه أن المؤتمر سيوفر فرصة لنحو 700 مشارك من الخبراء والمفكرين والعلماء والباحثين في مجال الرقابة المالية، ومكافحة الفساد في القطاع العام، للاستفادة من مخرجات هذا التجمع الدولي.

وأشار إلى أن برنامج المؤتمر يتضمن 3 جلسات عامة، تبحث الموضوعين الرئيسين، إضافة إلى 8 جلسات جانبية، تستعرض أوراق العمل التي قدمتها الأجهزة الرقابية حول الموضوعين الرئيسين، بما في ذلك الجلسة العامة الختامية للمؤتمر، والتي سيتم فيها مناقشة وإصدار إعلان أبوظبي.

صياغة واعتماد

وبين العميمي أن الكونغرس الـ 22، سيعتمد جملة من المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعماله، يأتي على رأسها تعديل وإعادة صياغة النظام الأساسي لمنظمة الانتوساي، بمبادرة من ديوان المحاسبة في دولة الإمارات، ثم يأتي اعتماد وإقرار الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة من 2017 - 2022، إضافة إلى إقرار ومناقشة قضايا أخرى تتعلق باعتماد شهادات مهنية للمدققين، وبرامج بناء القدرات المهنية بالأجهزة الرقابية.