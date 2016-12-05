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حظك اليوم برج القوس الاثنين ٥/١٢/٢٠١٦

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حظك اليوم برج القوس الاثنين ٥/١٢/٢٠١٦ حظك اليوم برج القوس الاثنين ٥/١٢/٢٠١٦

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتمتع أبناء برج القوس بالكثير من الصفات أهمها التفاؤل والايجابية وغيرها من الصفات الأخرى. 

 

برج القوس الصعيد العاطفى 

الشريك يحتاج إليك كثيرا فى هذه الفترة، أزمة نفسية طارئة قد تؤثر عليه سلبا لذا من الأفضل أن تكون إلى جواره وتقدم له العون والنصيحة، كما أن الحنان هو أكثر ما يحتاجه منك.

 

برج القوس على الصعيد المهنى 

أوضاعك فى العمل مستقرة، ولكن عليك أن تمون اكثر حرصا على مصلحتك، من الأفضل ان تتعامل مع المتغيرات التى تحدث بشكل أكثر عقلانية مما تفعله الآن. 

 

على الصعيد الصحى... 

حالتك الصحية سيئة بسبب الإهمال المتعمد فى صحتك، كذلك يفضّل أن تذهب إلى الطبيب فى أسرع وقت ممكن حتى تتعافى بشكل أسرع، كما أن الراحة والاسترخاء لهما مفعول سحرى فى مساعدتك .

 

توقعات علماء الفلك لك المرحلة المقبلة 

من المتوقع أن تكون المرحلة المقبلة جيدة على مستوى حياتك العاطفية، اما على مستوى العمل فستحدث بعض التغييرات التى من شأنها أن تؤثر عليك سلبا. 


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مصر 365

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