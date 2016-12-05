حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين ٥/١٢/٢٠١٦

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجوزاء على كل الأصعدة حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات على رأسها التقلب المزاجي وكذلك التردد .

برج الجوزاء على الصعيد المهنى

ما قمت به فى العمل مؤخرا انعكس بشكل إيجابى على علاقتك بمديرك فى العمل، إذ أنه شعر ببعض التقدير واهتمامك بالعمل، وهو ما جعله يقدم لك العون ويساعدك فى الحصول على الترقية المستحقة

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى ...

على الرغم من أنك قدمت إلى الحبيب كل ما يحتاجه إليك فى الفترة الماضية، إلا أنه مازال يحتاج إلى العون والاهتمام، كما يجب أن تتحدث معه بشأن حياتك العاطفية ومستقبل العلاقة.

على الصعيد الصحى

الإجهاد المستمر فى العمل والسهر لساعات متأخرة يوميا انعكس بشكل سىء على صحتك كما جعلك تشعر بالتوتر والقلق، فمن الممكن أن تحصل على إجازة سريعة لكى تستجم.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن أوضاعك ستتغير تماما عما كنت تتوقع، أما على الصعيد الصحى فهناك الكثير من الأمور التى يجب أن تهتم بها أكثر من ذلك،كذلك يجب أن تحرص على الاهتمام بكل أوضاعك بشكل عام.