حظك اليوم برج الجدى الاثنين ٥/١٢/٢٠١٦

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء البرج بصفات مثل حبهم للقيادة، كما أنهم من أكثر الأبراج حبا لمساعدة الآخرين

برج الجدى على الصعيد المهنى

على الرغم من أن خلافاتك مع مديرك فى العمل انتهت منذ فترة، إلا أن هناك خلافا جديدا مع زميل لك ولكن سيكون له آثار سيئة، كما أن هذا سيكون سببا فى تغير منصبك فى العمل.

برج الجدى على الصعيد العاطفى

حياتك العاطفية مهملة على حساب العمل، لا يجب أن تستمر فى هذا الأمر ، كما أنه فى مرحلة هامة عليك أن تكون إلى جواره وتقدم له النصيحة التى يستحقها.

على الصعيد الصحى

حياتك الصحية أفضل كثيرا، وذلك بعد أن اتبعت نظاما غذائيا صحيا، كذلك يجب أن تُمارس التمارين الرياضية التى من شأنها ان تنعكس على صحّتك بشكل إيجابي.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل على مستوى العمل وكذلك العائلة والأصدقاء كما أنه من المفترض أن تمر حياتك ببعض التغيرات التى من شأنها أن تؤثر عليك بشكل سلبى.