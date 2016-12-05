برج السرطان حظك اليوم الاثنين 5/12/2016

قلباً هادئاً وعاطفة ملتهبة وميول للسفر والتواجد مع الأصدقاء، يكرهون التعالى ويترددون كثيراً قبل اتخاذ قراراتهم، هذه هى أبرز صفات برج السرطان الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج السرطان على الصعيد المهنى..

الأزمات تشتد وتحتاج إلى تخفيض ميزانيتك هذه الفترة، وعليك أن تتوخى الحذر من أولئك الذين يظهرون لك المحبة وهم سبب أساسى فى الأزمات التى تعيشها.

لبرج السرطان على الصعيد العاطفى ..

تتجاهل عدد من المعلومات عن شريك حياتك، من شانها مساعدتك على فهم طباعه أكثر من ذلك ومن ثم تخفيف حدة الخلافات التى تنشب بينكم بشكل دائم.

على الصعيد الصحى..

جهاز قياس السكر لا يجب أن يفارقك، تعرف جيداً مشكلتك الصحية وتتجاهلها حتى تتراكم المشاكل وتصل إلى طريق مسدود، لا تغفل هذه الأشياء الصغيرة.

توقعات علماء الفلك لمولود السرطان..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن تشعر بالسعادة الشديدة بعدما تتأكد من خبرتك بلغة الجسد التى اكتسبتها بعد الحصول على عدد من الكورسات المتخصصة فى هذا المجال.