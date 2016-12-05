حظك اليوم برج الأسد الاثنين 5 /12/2016

واحداً من أهم الأبراج التى تتسم بالذكاء وحبها للمغامرة والغيرة الشديدة، بالإضافة على عدم الثقة فى الآخرين بسهولة و الانفعال اللذان يعتبران أبرز عيوبه، هذه هى أبرز صفات برج الأسد الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، فضلاً عن ولائهم.

على الصعيد المهنى..

تعانى من اضطراب فى الفهم اليوم، وكن حريصاً على عدم توجيه النقد للزملاء حتى لا يتحول نقدك لهم إلى مشاجرات تزيد من توترك واضطرابك اليوم، ولا تقلق من ذلك فهذه الاضطرابات بسبب تغيرات الكواكب.

على الصعيد العاطفى..

تعيش الآن فى أهم مرحلة فى حياتك العاطفية خاصة إنك بدأت لتوٌك فى هذه العلاقة، التى تحتاج إلى تركيز وتفاعل معها بشكل أكبر من ذلك، وابتعد عن المقارنات التى تزعج الحبيب.

على الصعيد الصحى

سوف تدرك أن عافية العقل أهم كثيراً من عافية الجسم، لذلك ستبدأ فى اتخاذ خطوات للتخفيف من الضغط والتوتر وذلك سينعكس على حالتك البدنية التى ستتحن كثيراً.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن تعيش أجواء المغامرة اليوم، وتتغلب على جميع العقبات التى ستحاول أن تعكر من صفو يومك، وستعود على اصرارك على التحدى القديم وتعيد علاقتك بعدد من الأشخاص الذين ابتعدت عنهم.