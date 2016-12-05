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حظك اليوم برج الميزان الاثنين 5/12/2016

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حظك اليوم برج الميزان الاثنين 5/12/2016 حظك اليوم برج الميزان الاثنين 5/12/2016

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نقدم لمولود برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج الذى يعرف عنه الحيادية والقدرة على النظر للأمور بموضوعية شديدة فضلاً عن قدرته الكبيرة على التحكم فى مشاعره.

 

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني:

السيطرة على أموالك أمر مهم جدًا بالنسبة لك فأنت لا تخاف من العمل الجاد لتحقيق هذا الهدف وأنت شخص منظم جدًا ومنضبط اليوم وتتمكن من معالجة القضايا المهنية بطريقة عملية ومهنية جدًا. 

 

برج الميزان على الصعيد العاطفي:

تخطط للخروج مع شريكك الرومانسى ولكن هذه الخطط تتعرض للفشل مما يصيبك بالإحباط فحاول ألا تستسلم لهذا الشعور ولا تضغط على شريكك فى هذه المرحلة وحاول أن تقضيا وقتًا ممتعًا بغض النظر عن الخطط التى قمت بها بالفعل.

 

برج الميزان على الصعيد الصحي:

تعثر اليوم على شخص يدعمك بشأن ممارسة الرياضة وهو ما يجعلك تنخرط بحماس فى نشاط رياضى جيد جدًا وتحقق اخيرا اهدافك فى ما يتعلق باللياقة البدنية، استمتع بصحبته ولا تفرط فيه.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

اليوم ستتلقى مكالمة هاتفية تمنحك شعورًا بالسعادة أو ربما تأتى فى شكل خطاب أو رسالة من صديق قديم لم تتواصلا منذ زمن وتستغل الفرصة لإعادة توطيد العلاقة به كما يتوقع أن تتحسن أحوالك المالية فى نهاية اليوم.

 


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مصر 365

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