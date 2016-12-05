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حظك اليوم برج العقرب الاثنين 5/12/2016

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حظك اليوم برج العقرب الاثنين 5/12/2016 حظك اليوم برج العقرب الاثنين 5/12/2016

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج الذى يعرف عنه دقة الملاحظة والغيرة الشديدة ولكنه أيضًا شخص مسلى لا تمل صحبته والبقاء قربه.

 

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني:

مواقع الكواكب تكشف أن هناك صراعًا فى الطريق إليك على الصعيد المهنى ولذلك من المهم جدًا ألا تنفعل عاطفيًا فى هذا الصراع وألا تجعله يؤثر على باقى حياتك وأن تأخذ قرارًا محايدًا مهما تعرضت للضغوط.

 

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

عليك أن تنظر لعلاقتك العاطفية فى إطار أكثر مرونة وتعقلاً خاصة أن هناك احتمالات بأن تحدث مشكلة بينك وبين شريك حياتك ويرفض الاستماع إليك فحاول أن تهدأ وتتحلى بالصبر فى مواجهة هذا السلوك منه.

 

برج العقرب على الصعيد الصحي:

هناك بعض المشاكل الصحية الطارئة التى تواجهك وتحتاج لأن تتخفف قليلاً من التوتر سواء فى العمل أو العلاقة العاطفية لتتحسن حالتك.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

اليوم سيكون على ما يرام فى بدايته ولكن مع مرور الوقت سيكون محمومًا قليلاً وستجد أن أمامك عشرات المهام المتراكمة التى تحتاج منك إلى الإنجاز والاهتمام بها قبل ان تتحول إلى مشاكل.


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مصر 365

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