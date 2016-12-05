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حظك اليوم برج الدلو الاثنين 5-12-2016

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حظك اليوم برج الدلو الاثنين 5-12-2016 حظك اليوم برج الدلو الاثنين 5-12-2016

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قدم علماء الفلك لمواليد لليوم الاثنين 5 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، قد تجد صعوبة شديدة فى اتخاذ الكثير من القرارات الحاسمة الخاصة بالشق المهني، من جهة أخرى انشغالك الدائم بالتفكير فى القضايا الاجتماعية يؤثر عليك سلبا .

 

الصعيد المهنى 

لمواليد هذا البرج قد تجد صعوبة شديدة فى اتخاذ الكثير من القرارات الحاسمة الخاصة بالشق المهنى ، فإذا احتجت لمساعدة أى من زملائك لا تتردد من طلبها على الفور.

 

الصعيد العاطفى 

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أن الاضطرابات تلحق بعلاقتك العائلية ، ومن أهم الخطوات هو قضاء المزيد من الوقت مع عائلتك فهى كلمة السر لوصولك للهدوء النفسى الذى تطمح أن تصل إليه .

وعن الشريك عليك أن تسعى لتحسين علاقتك به هذه الفترة حتى لا تتحول علاقتك معه لعلاقة يسودها القلق والتوتر.

 

الصعيد الصحى لمواليد برج الدلو 

علماء الفلك يؤكدون أن انشغالك الدائم بالتفكير فى القضايا الاجتماعية يؤثر عليك سلبا ، سوف تكون مضطرا هذه الفترة لمواجهة الكثير من الضغوط فى الأيام المقبلة فعليك أن تكون أكثر هدوءا حتى لا تضر حالتك المزاجية .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو 

يتوقع علماء الفلك أنك اليوم ستلتقى شخصا كنت تعرفه منذ فترة طويلة إلا أن سيكون له دور قوى ومؤثر خلال الفترة المقبلة، كن على استعداد لتقديم وقبول المساعدة من دون تحفظ .

 


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مصر 365

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