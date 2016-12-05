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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 5-12-2016

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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 5-12-2016 حظك اليوم برج الحوت الاثنين 5-12-2016

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قدم علماء الفلك لمواليد لليوم الاثنين 5 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، بالشق العاطفى ستفاجئ شريكك هذه الفترة باحتوائك الشديد له، كما كشف العلماء أيضا أنك قادر على التعبير عن وجهة نظرك لأفراد عائلتك وهو الأمر الذى لا يتعارض تماما مع ضرورة احترامك لآرائهم.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج، إذا كنت تبحث عن عمل جديد اليوم هناك عدد من الأحداث قد تفتح لك فرصا جديدة عليك ان تضعها فى الاعتبار ، واليوم قد تجد صعوبة فيما يتعلق بتمويل أحد المشاريع الجديدة .

 

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أنك ستفاجئ شريكك هذه الفترة باحتوائك الشديد له، واعلم أن تعاملك بشكل عفوى قد يعمل على تعزيز علاقتك بالشريك واكتشاف آفاق جديدة معا .

 

الصعيد الصحى لمواليد برج الحوت

علماء الفلك يؤكدون على ضرورة تفرغك للخضوع لجلسة استرخاء طويلة حتى تستطيع استعادة نشاطك من جديد و خاصة بعد سلسلة الضغوط الشديدة التى تعرضت لها منذ فترة .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

يتوقع علماء الفلك أنك اليوم غير قادر على حل مشاكلك المالية والتى جاءت بسبب اتخاذك الكثير من القرارات السريعة دون تفكير.

من جهة أخرى، تستطيعبهذه الفترة أن تعبر عن وجهة نظرك لأفراد عائلتك وهو الأمر الذى لا يتعارض تماما مع ضرورة احترامك لأرائهم .


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مصر 365

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