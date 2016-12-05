حظك اليوم برج الحمل الاثنين 5/12/2016

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج المعروف بالصبر الشديد وقوة التحمل ولكنه حين ينفجر فإن انفجاره يكون مدويًا وصارخًا كما أنه لا يتحمل أبدًا الاستهانة بذكائه أو إهانة كرامته.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

تتخذ نهجًا إيجابيا فى العمل منذ بداية هذا الأسبوع وعلى نهايته ستشعر بأنك حققت إنجازات كبيرة ومن المتوقع أيضًا أن تحقق مكاسب مالية كبيرة، فقط تجنب التلاعب مهما بدا لك مغريًا وكن صادقًا فى كل ما تفعله.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

قد تحدث مشاجرات طفيفة اليوم مع شريك حياتك فحاول أن تتحلى بالصبر وألا تكون سريع الانفعال ولا تتهرب من المواجهة فهى أمر لابد منه فى هذه المرحلة فقط حاول ألا تضخم المشاكل وتجعلها أكبر، وحاول أن تركز فى أشياء أخرى كى لا تشعر بأن المشكلة فادحة.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

تعيش حالة من الإنكار لعدد من المشاكل الصحية سواء صحتك الجسدية أو النفسية ولكن جسدك لا يعجبه هذا الإنكار ومن المتوقع أن يعلن احتجاجه بأكثر الطرق قسوة ويتوقع أن تعانى آلامًا كبيرة خاصة فى المعدة أو الجهاز العصبي.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

تقضى بعض الوقت مع شريك لك وتجده مسليًا جدًا ويمكن أيضًا أن تخوض معه مغامرة جديدة كأن تتطوع فى نشاط خيرى أو تنخرط فى نشاط عائلى كنت تتجنبه من فترة طويلة.