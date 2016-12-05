حظك اليوم برج الثور الاثنين 5-12-2016

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج اليوم مناسب جدا لبدء شىء جديد مثل تغيير الوظيفة أو المهنة حتى تتحول لصاحب العمل ورغم أنها خطوة محفوفة بالمخاطر إلا أنك قادر على اقتناص فرصة ذهبية .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أنه الوقت المناسب للرومانسية ، فأنت قادر حاليا على جعل علاقتك بالشريك أكثر استقرارا وهدوءا فلا تتردد من أخذ خطوات تشعره بالأمان.

الصعيد الصحى لمواليد برج الثور

علماء الفلك يؤكدون أن حالتك الصحية والجسدية ممتازة وخاصة أنك أصبحت تبحث دائما عن الطرق المختلفة لكى تدلل نفسك وتجعلها أكثر راحة، فالتوتر و الإجهاد سيختفيان تماما اليوم وهى فرصة رائعة عليك الاستفادة منها .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك أنه بالضرورة أن تتأكد أن كسر الروتين اليومى أمر مهم لا يمكن تجاهله ، و ذلك قد يتحقق بزيارة أحد الأقارب أو السهر مع أصدقائك ، أو ممارسة إحدى الهوايات التى كنت تحبها قديما مثل سماع الموسيقى أو مشاهدة فيلم سينمائى .