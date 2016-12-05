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أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الأحد 4 / 12 / 2016

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أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الأحد 4 / 12 / 2016 أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الأحد 4 / 12 / 2016

>كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الأحد 4 / 12 / 2016 عددًا من الأحداث المهمة والتى جاء فى مقدمتها، إعلان قائمة مباراة دجلة والتي شهدت عودة شريف حازم وعماد حمدى.

عودة حازم وحمدى لقائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة دجلة

 

 

اختار الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر، 20 لاعبا فى قائمة فريقه استعدادا لمواجهة وادى دجلة غداً الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى العام.

 

"بريزنتيشن" تُسدد القسط الثانى للإسماعيلى.. أول يناير

 

 

اتفق مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مع مسئولى شركة بريزنتيشن الراعية لحقوق الدراويش على تحصيل قيمة القسط الثانى بداية من شهر يناير المقبل، بناءً للعقد الموقع بينهما  ويقسم قيمة عقد الرعاية إلى 3 أقساط الأول فى بداية الموسم والثانى فى شهر يناير والقسط الأخير قبل انتهاء الموسم الكروى.

 

الإسماعيلى يرفع رواتب العاملين بنسبة 100% خلال 3 شهور

 

 

نجح  مجلس إدارة نادى الإسماعيلى الحالي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان  فى أحداث طفرة في رواتب العاملين بالنادي منذ توليه المسئولية بداية  من سبتمبر الماضى ، حيث تحققت زيادة في قيمة الرواتب تخطت ضعف الرواتب التي كانت عليها في نهاية شهر أغسطس الجارى قبل تولي المجلس الحالي مهمة إدارة قلعة الدراويش.

 

البنا حكماً للإسماعيلى ودجلة.. وعبد الحميد للمقاولون أمام طنطا

 

 

اختارت اللجنة حكام مباريات غدا الاثنين فى ختام الجولة الـ13 من عمر الدورى الممتاز وجاءت الاختيارات كالتالى:

 

 


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