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كريم شحاتة: الحكم "ظلم" المقاصة بالتغاضى عن احتساب ضربة جزاء ضد الأهلى

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كريم شحاتة: الحكم "ظلم" المقاصة بالتغاضى عن احتساب ضربة جزاء ضد الأهلى كريم شحاتة: الحكم "ظلم" المقاصة بالتغاضى عن احتساب ضربة جزاء ضد الأهلى

>كتب أحمد طارق

أكد الإعلامى كريم حسن شحاتة، أن الحكم الدولى إبراهيم نور الدين "ظلم" فريق المقاصة بعدم احتسابه ضربة جزاء ضد الأهلى، فى الدقيقة 85 من عمر المباراة التى جمعتهما على استاد السلام فى إطار منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وإنتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 1/0.

 

أوضح كريم خلال تقديم برنامجه "كورة كل يوم" عبر شاشة "النهار " أن حسين الشحات تعرض لعرقلة واضحة من على معلول داخل منطقة جزاء الأهلى، مشيراً إلى أن الحالة ركلة جزاء واضحة للمقاصة، ومنح حسين الشحات البطاقة الصفراء الثانية بداعى التمثيل، وطرده، قرار غير صحيح من الحكم و"ظلم".


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