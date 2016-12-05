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الزمالك يعاقب باسم مرسى بسبب غضب الدكه

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الزمالك يعاقب باسم مرسى بسبب غضب الدكه الزمالك يعاقب باسم مرسى بسبب غضب الدكه

>كتب أحمد توفيق و عمرو جاب الله

قرر الجهاز الفنى لنادى الزمالك ، توقيع عقوبة مالية ضد باسم مرسى مهاجم الفريق الكروى ، بسبب غضبه من الجلوس على دكه البدلاء خلال مباراة الداخلية الأخيرة وخروجه من التشكيل الأساسى لحساب الزامبى إيمانويل مايوكا .

بدأت الأزمة بعد وصول الزمالك لملعب بتروسبورت لخوض مباراة الداخلية التى حسمها الأبيض بثلاثية نظيفة حيث أبدى باسم مرسى غضبه الشديد بعد خروجه من التشكيلة الأساسية واستقرار محمد حلمى على مشاركة مايوكا بدلا منه وظهرت علامات الغضب على وجه المهاجم فور نزول الفريق أرض الملعب لإجراء عملية الإحماء حيث رفض باسم مرسى خوض الإحماء وأكتفى بالجلوس على دكه البدلاء فقط .

ورغم مشاركة باسم مرسى فى المباراة كبديل وإحرازه هدف فريقه الثالث لكن الجهاز الفنى قرر فرض عقوبة مادية تجاه اللاعب حتى لا يتكرر هذا الموقف مرة أخرى لأن مشاركة اللاعبين من عدمه أمر يخص الجهاز الفنى فقط كما زاد غضب الجهاز الأبيض تجاه باسم مرسى بعد ظهور علامات الغضب على وجه اللاعب فور احرازه الهدف ومحاولته توجيه رسالة معينة لولا تدخل زملائه ونجاحهم فى السيطرة عليه .


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