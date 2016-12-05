الأهلى عن عدم إحتساب الحكم ركلة جزاء للمقاصة: "تذوقنا كثيراً من نفس الكأس"

كتب أحمد طارق

أكد أحمد أيوب، المدرب العام لفريق الأهلى، أن الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، أدار لقاء المارد الأحمر ومصر المقاصة، بجدارة، باستثناء الكرة التى لم يحتسبها ركلة جزاء للفريق الفيومى، فى الدقيقة 85 من عمر المباراة التى جمعتهما على استاد السلام، ومنح حسين الشحات البطاقة الصفراء الثانية بداعى التمثيل.

أوضح أيوب خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة "النهار رياضة" أن أخطاء الحكام واردة، والأهلى تذوق كثيراً من تلك الأخطاء، إلا أن التشكيك فى شخصية إبراهيم نور الدين أمر مرفوض، والأخطاء واردة وتفيد فريق وتضر الأخر.

وأعرب مدرب الأهلى عن سعادته بالفوز على مصر المقاصة، وإقتناص الثلاث نقاط والاحتفاظ باعتلاء قمة جدول الدورى برصيد 35 نقطة، مؤكداً أن تلك المباراة كانت تعادل 6 نقاط.