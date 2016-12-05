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مساعد وزير الإسكان: مشروع بيت الوطن كان سىء الحظ والإخوان حاولوا عرقلته

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مساعد وزير الإسكان: مشروع بيت الوطن كان سىء الحظ والإخوان حاولوا عرقلته مساعد وزير الإسكان: مشروع بيت الوطن كان سىء الحظ والإخوان حاولوا عرقلته

>كتب أحمد حسن

أكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، والمشرف العام على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن وزارة الإسكان، استطاعت فى الفترة الأخيرة التغلب على كافة المشاكل المتعلقة بتوصيل المرافق للأراضى داخل المدن، التى تأخرت فيها شركات المقاولات من توصيل المرافق فى الوقت والموعد المحدد، مشيرا إلى أنه تم البدء فى تسليم معظم الأراضى المرحلة الأولى والثانية والثالثة للمواطنين فى جميع المدن الجديدة.

 

واعترف المهندس خالد عباس، بأن مشروع بيت الوطن كان سىء الحظ، قائلا: "مشروع بيت الوطن سىء الحظ لأنه تم طرحة فى 2012 وتم مهاجمته بصورة كبيرة من الإخوان وحاولوا وضع العراقيل أمام تنفيذ المشروع، مما أدى إلى تأجيل وإلغاء أكثر من مناقصة يتم إعلانها لشركات المقاولات لبدء تنفيذ المرافق، بالإضافة إلى أن فترة عدم الاستقرار التى أعقبت ثورة يونيو نتيجة للأعمال الإرهابية، والتى ساهمت أيضا فى تأخر تنفيذ المرافق لقطع الأراض، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد أحد مصادر الدولة فى الحصول على العملة الاجنبية الدولار". 

 

وأكد أن عدم استقرار الدولار فى الوقت الحالى السبب فى تأخر طرح المرحلة الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة تثبت سعر صرف الدولار بحيث لا يمثل ذلك عائق أمام الحاجز نتيجة لسرعة تغيير الدولار أمام الجنيه.

 

وكان المهندس خالد عباس، قد أكد أن الوزارة تستهدف طرح مرحلة جديدة للمصريين بالخارج من أراضى بيت الوطن فى عدد من المدن الجديدة قريبا، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

 

وأشار إلى أن إجمالى عدد قطع الأراضى التى ستتضمنها المرحلة الجديدة تتراوح من 2000 إلى 3000 قطعة أرض، لافتا إلى أن الأراضى تم حصرها وفى انتظار موافقة مجلس الوزراء.


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مصر 365