القبص علي مدير محل بقالة تموينية لاستيلائه علي السلع المدعمة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث التموين بالجيزة بإشراف العميد مصطفي البكري مدير الإدارة من ضبط مدير محل بقالة تموينية لاتهامه بالإستيلاء علي كميات من السلع التموينية وبيعها بالسوق السوداء بإمبابة.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد استيلاء مدير محل بقالة تموينية علي كميات من السلع التموينية المدعمة وبيعها بالسوق السوداء

> وبإعداد كمين له تم القبض عليه وتبين استيلائه علي 11 طن سكر وزيت مدعم وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.



> كما تمكن رجال المباحث من ضبط مالكي مخبز بالهرم لاستيلائهما علي نصف طن دقيق مدعم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

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