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نيفين الكيلاني تشهد احتفال صندوق التنمية لإحياء ذكري عبد الباسط عبد الصمد

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افتتحت مساء اليوم، رئيس صندوق التنمية الثقافية الدكتورة نيفين الكيلاني، ونجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، معرض لمقتنيات وصور خاصة لـ” عبدالباسط عبدالصمد” فى ذكرى وفاته الـ 28، وذلك بقصر الأمير طاز .

الافتتاح جاء بحضور نجل الشيخ، اللواء طارق عبد الباسط، وبعض أفراد أسرته وعدد من الجمهور والمبتهل الشيخ محمود التهامى، وقد تم تقديم فيلم تسجيلى عن حياته، وحفل انشاد دينى للمبتهل محمود التهامى، فى ظل أجواء تعبر عن حب الجميع للشيخ الراحل .

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