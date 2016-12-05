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بعد انتظار 6 ساعات.. إلغاء رحلة مصر للطيران "برلين_القاهرة"

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بعد انتظار 6 ساعات.. إلغاء رحلة مصر للطيران "برلين_القاهرة" بعد انتظار 6 ساعات.. إلغاء رحلة مصر للطيران "برلين_القاهرة"

>رسالة برلين - وائل ربيعى

بعد انتظار ركاب الرحلة رقم 732 التابعة لشركة للطيران فى مطار شونيفيلد بالعاصمة الألمانية برلين، قررت الشركة إلغاء رحلة الطيران إلى القاهرة، التى كان مقرر لها الانطلاق فى تمام الثالثة عصرا، وذلك دون إبداء أسباب.

 

 

وبرر مسئولو مصر للطيران بمطار برلين الألمانى، عدم توافر المعلومات للمسافرين بأن هذا قرار خاص بالطيار الذى يقود الطائرة، الذى قرر الهبوط بها فى مطار فرانكفورت وعدم الإقلاع فى اتجاه برلين لنقل المسافرين للقاهرة.

 

 

وفى الوقت، الذى قال فيه مسئولو الشركة، إن السبب فى إلغاء الرحلة هو سوء الأحوال الجوية، أقلعت العديد من رحلات الطيران التابعة لشركات أخرى، فى اتجاه العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها هولندا ومالطا وجزر الكناريا.


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