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فريد خميس رئيسًا لمجلس إدارة اتحاد المستثمرين لدورة جديدة

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فريد خميس رئيسًا لمجلس إدارة اتحاد المستثمرين لدورة جديدة فريد خميس رئيسًا لمجلس إدارة اتحاد المستثمرين لدورة جديدة

فريد خميس رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين الجديد، أول اجتماع عقب اختيار أعضائه الجدد لاختيار رئيس المجلس ونوابه وأمين الصندوق وأمين عام الاتحاد.

وفاز محمد فريد خميس، برئاسة مجلس إدارة الاتحاد فى دورته الجديدة، وتم اختيار الدكتور محرم هلال نائبًا أول لرئيس مجلس الإدارة، والدكتور حسن راتب، والدكتور سمير عارف، والمهندس أسامة حفيلة والمهندس محمد المرشدى، ومحمود الشندويلى، نواب لرئيس المجلس.

واستقر أعضاء مجلس الإدارة على اختيار الدكتور محمد خميس شعبان، أمينُا عاما للاتحاد، والمهندس علاء السقطى أمينا للصندوق.

فيما كانت العضوية لكل من المهندس على حمزة، والمهندس محمد فرج عامر، والمهندس إبراهيم العربى، والمهندس عبد الله الغزالى وصبحى نصر أعضاء.

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