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مباحث تموين البحر الأحمر تشن حملة بالغردقة وتضبط 22 قضية متنوعة

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مباحث تموين البحر الأحمر تشن حملة بالغردقة وتضبط 22 قضية متنوعة مباحث تموين البحر الأحمر تشن حملة بالغردقة وتضبط 22 قضية متنوعة

>البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت مباحث بمحافظة البحر الأحمر، حملة تموينية بالاشتراك مع مديرية التموين ومديرية الطب البيطرى استهدفت المرور على محلات الماركت للمواد الغذائية والمطاعم والكافيهات السياحية ومحلات الجزارة.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 13 قضية تموينية متنوعة ما بين انتهاء صلاحية لعدد 119 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى - مولتو وبسكويت أطفال - حيث تم التحفظ على المضبوطات والمدير المسئول عن الماركت وعمل المحضر اللازم بالواقعة، كما تم ضبط قضية ذبح خارج السلخانة ومجهولة المصدر لحوم وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات والمدير المسئول عن المطعم وعمل المحضر اللازم بالواقعة.

 

وكذلك تم ضبط عدد قضية عدم الإعلان عن بوتاجاز - كما تم ضبط عدد قضية بيع بأزيد من التسعيرة الجبرية سجائر و3 قضايا عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية - كما تم ضبط عدد 5 قضايا عدم حمل شهادة صحية، حيث تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.


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مصر 365

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