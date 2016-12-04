استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 585 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال تعاملات الأحد، حيث بلغ سعر عيار “21″ 585 جنيهًا، في حين سجل عيار “24″ نحو 669 جنيهًا، كما سجل عيار “18″ نحو 501 جنيهًا، وبلغ سعر عيار “14″ نحو 390 جنيهًا.

كما وصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 4680 جنيهًا، والأوقية سجلت 1210 دولارًا في البورصات العالمية.

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث ارتفع سعر الجرام عيار “21″ إلى 645 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار “18″ نحو 561 جنيهًا، ووصل سعر عيار “14″، إلى 450 جنيهًا.