بالصور.. بطلات الإسكواش يصلن القاهرة بعد التتويج ببطولة العالم

كتب سليمان النقر

وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الوطنى لسيدات الإسكواش عائدة من فرنسا، بعد تتويجها بلقب بطولة العالم بعد تغلبه على نظيره الإنجليزى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة النهائية.

وكان في استقبال البعثة المصرية عاصم خليفة رئيس اتحاد الإسكواش وناصف جورج المدير التنفيذى فى استقبال بعثة منتخب سيدات الإسكواش.

وتضم بعثة المنتخب الوطنى كلا من الدكتورة سميحة أبو المجد عضو مجلس الإدارة رئيسًا للبعثة، وعمرو شبانة مديراً فنيًا، والدكتورة دعاء زهران دكتورة للعلاج الطبيعى وإصابات الملاعب، واللاعبات كلا من نور الشربينى ونوران جوهر ورنيم الوليلى وأمنية عبد القوى.