كتب محمد محمود

نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 4 / 12 / 2016 و التى جاء فى مقدمتها ، مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى بسبب التحكيم ، الأهلى يغتال أحلام المقاصة ويؤمن "قمة" الدورى بهدف السعيد وتألق إكرامى .

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن عدم استكمال مسابقة الدوري في ظل استمرار الأداء التحكيمي، الذى وصفه بحسب تصريحاته بـ"الفاجر والفاسد".

حقق الأهلي فوزا ثمينا أمام ضيفه المقاصة بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد في الدقيقة 20 من عمر المباراة التي جمعتهما على استاد السلام ضمن الجولة الـ13 للدورى، ليؤمن الفريق الأحمر صدارته لجدول المسابقة بعد أن رفع رصيده إلى 35 نقطة ، فيما توقف رصيد أبناء الفيوم عند النقطة 28 بالمركز الثاني.

تجرى انتخابات لجنة أندية دورى الممتاز لكرة القدم فى الثانية ظهر السبت المقبل ، بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية وذلك اختيار رئيس للجنة ونائبين وأعضاء من بين أندية المسابقة.

أكد خالد حمودة رئيس اتحاد كرة اليد، مطالبة لاعبى المنتخب الأول من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة تحديد مكافآت كأس العالم المقرر له يناير المقبل بفرنسا، وذلك خلال زيارته لتدريب الفراعنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة.

استقر معتمد جمال المدير الفنى لمنتخب 97 على اصطحاب التشكيلة الأساسية لفريقه لمواجهة منتخب فلسطين الأولمبي يوم 5 يناير المقبل بفلسطين ، على رأسهم نجوم الأهلى أمثال كريم نيدفيد و أكرم توفيق، خاصة أن هذه الفترة تشهد توقف الدورى الممتاز بسبب معسكر المنتخب الأول استعداداً لأمم أفريقيا.

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يتمسك بمبدأ عدم التعاقد مع مدير فنى أجنبى طوال فترة توليه رئاسة القلعة البيضاء، موضحاً أنه كان صاحب هذا القرار وباقى الأندية سارت على دربه .

نجح مجلس إدارة نادى الإسماعيلى الحالي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى أحداث طفرة في رواتب العاملين بالنادي منذ توليه المسئولية بداية من سبتمبر الماضى ، حيث تحققت زيادة في قيمة الرواتب تخطت ضعف الرواتب التي كانت عليها في نهاية شهر أغسطس الجارى قبل تولي المجلس الحالي مهمة إدارة قلعة الدراويش.

تنظم وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز مؤتمرا صحفيا في 14 ديسمبر للإعلان عن ماراثون الشيخ زايد الخير الذي يخصص لصالح مرضى التهاب الكبد الوبائي.

تلقى إيهاب عبد الرحمن لاعب الأهلى ومنتخب ألعاب القوى، صدمة جديدة فى أزمته مع وكالة المنشطات، بعد أن أخطره مكتب المحاماة المكلف بالدفاع عنه، بأنه ليس أمامه خيار أخر فى القرار الذى أعلنه الاتحاد الدولى للعبة ، برفض عقد جلسة الاستماع الخاصة بالتحقيق معه.

قررت لجنة كأس مصر برئاسة عامر حسين، إقامة قرعة الأدوار النهائية لكأس مصر يوم 15 ديسمبر المقبل بمقر اتحاد الكرة.

أكد عامر حسين أن القرعة ستكون لباقى الأدوار من كأس مصر بداية من دور الـ32 حتى الدور النهائى.

يتخلف خالد عبد العزيز وزير الرياضة، عن استقبال بعثة منتخب الإسكواش والعائدة من فرنسا مساء اليوم بعد تتويجها بلقب بطولة العالم بعد تغلبه على نظيره الإنجليزى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة النهائية.

يتخلف خالد عبد العزيز وزير الرياضة، عن استقبال بعثة منتخب الإسكواش والعائدة من فرنسا مساء اليوم بعد تتويجها بلقب بطولة العالم بعد تغلبه على نظيره الإنجليزى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة النهائية.