أخبار الدورى المصرى اليوم الأحد 4 / 12 / 2016

كتب محمد محمود

أقيمت اليوم الأحد 4 / 12 / 2016 أربع مباريات بالدورى المصرى، بين الشرقية والإنتاج الحربى، وإنبى وبتروجت ، والمصرى وأسوان ، ومصر المقاصة والأهلى.

الإنتاج الحربى يفوز على الشرقية 3 /0

نجح فريق الإنتاج الحربى بقيادة مديره الفنى شوقى غريب، فى الفوز على الشرقية بنتيجة 3/0 فى إطار المباراة، التى جمعت بينهما فى الجولة الثالثة عشر بالدورى الممتاز باستاد بنها.

كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الإنتاج الحربى بهدف أحمد مجدى من ركلة جزاء، سددها محمود فتح الله ولكن لم تدخل الشباك، حتى سجلها الأول فى الدقيقة 31.

وشهد الشوط الثانى محاولات من كلا الفريقين لإحراز الأهداف ولكن تماسك دفاع الإنتاج الحربى لحصد الثلاث نقاط، حتى تمكن وليد حسن من إحراز الهدف الثانى فى الدقيقة 90، ليعزز صلاح أمين الفوز بإحراز الهدف الثالث فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من ضائع.

انبى يتعادل مع بتروجت 1 /1

انتهت مباراة الديربى البترولى بين فريقى إنبى وبتروجت التى أقيمت على استاد بترو سبورت فى إطار الجولة الثالثة عشر من الدورى، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

أحرز هدف إنبى صلاح عاشور فى الدقيقة 27 من أحداث الشوط الأول، وسط سيطرة من أبناء طارق العشرى على أحداث الشوط، دون هجمات من بتروجت.

المصرى يفوز على اسوان 3 / 1

فاز المصرى على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد علي إستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى العام، أحرز أحمد أيمن منصور وأحمد جمعة وهيرمان كواو أهداف الفريق البورسعيدى، فيما أحرز جيروم ويا هدف أسوان الوحيد خلال اللقاء.

هذه النتيجة رفعت المصرى للنقطة 25 في المركز الرابع فيما توقف رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الـ17 بجدول الدورى.

أحرز أحمد أيمن منصور ظهير أيسر المصرى لفريقه في الدقيقة 16 من عمر المباراة بعد استقباله عرضية من الجبهة اليمنى وسددها مباشرة في مرمى أسوان.

الاهلى فوز على المقاصة بهدف نظيف

حقق الأهلي فوزا ثمينا أمام ضيفه المقاصة بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد في الدقيقة 20 من عمر المباراة التي جمعتهما على استاد السلام ضمن الجولة الـ13 للدورى، ليؤمن الفريق الأحمر صدارته لجدول المسابقة بعد أن رفع رصيده إلى 35 نقطة ، فيما توقف رصيد أبناء الفيوم عند النقطة 28 بالمركز الثاني.

ونجح الأهلي في توسيع الفارق مع المقاصة الذى كان يُمنّي نفسه بالفوز بهذه المباراة من أجل تقليص فارق النقاط مع المارد الأحمر والاستمرار في المنافسة على لقب البطولة هذا الموسم.