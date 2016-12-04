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وكالة: اشتباكات بين مقاتلى داعش وجنود عراقيين قرب الموصل

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وكالة: اشتباكات بين مقاتلى داعش وجنود عراقيين قرب الموصل وكالة: اشتباكات بين مقاتلى داعش وجنود عراقيين قرب الموصل

>رويترز

نشرت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم داعش على الإنترنت أمس السبت أورد أن مقاتليه اشتبكوا مع قوات عراقية قرب قرية خبيرات جنوب غربى الموصل.

وشوهد رجال داعش يطلقون النار من مدافع رشاشة ضد أهداف ليست معروفة. وفى لقطات لاحقة شوهدوا بجانب مركبة محترقة قالوا إنها تابعة للجيش العراقى.

ومنذ بدء معركة الموصل فى 17 أكتوبر أحرزت القوات العراقية تقدما فى مناطق بشرق المدنية بينما أغلقت قوات أخرى مداخلها من جهتى الجنوب والشمال وقبل عشرة أيام أغلق الطريق المؤدى إليها من الغرب.

لكن تقدم القوات العراقية تعوقه موجات الهجمات المضادة من جانب المتشددين الذين يسيطرون على المدينة منذ منتصف عام 2014. وحفر المتشددون أنفاق داخل المدينة استعدادا لصد أى هجوم عليها.


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مصر 365

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