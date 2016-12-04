«رئيس تحرير الأهرام»: ارتفاع الدولار سبب زيادة تكلفة طباعة الصحف

قال محمد عبد الهادي علام، رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن المستقبل مازال للصحافة الورقية، بالرغم من تطور وانتشار الصحافة الإلكترونية.

وأضاف “علام”، خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليومن الأحد، أن سعر الدولار السبب وراء ارتفاع تكلفة طباعة الصحف الورقية، مؤكدًا أن الالتزام بالمهنية هو سر خروج الصحافة الورقية من أزمتها الحالية.

وأوضح رئيس تحرير جريدة الأهرام، أن علاج المحتوى الصحفي يتطلب تطوير الخدمة المقدمة للقارئ، وذلك يتم من خلال التقرب من المواطن ولمس مشكلاته بشكل واضح.