رئيس تحرير الأهرام: هناك من يريد الصدام مع الدولة من خلال قانون «الإعلام الموحد»

قال محمد عبد الهادي علام، رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن قانون الإعلام الموحد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، لابد وأن يأتي من خلال المناقشة والتوافق وليس من خلال الوصاية.

وأضاف “علام”، خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأحد، أن هناك قوى سياسية تعرض نفسها على الساحة بعد ثورة 30 يونيو على أنها حامية التوازن المجتمعي، مشيرًا إلى أن هناك من يحاول الصدام مع الدولة من خلال قانون “الإعلام الموحد”.

وأوضح رئيس تحرير جريدة الأهرام، أن صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، ويحيى قلاش، نقيب الصحفيين، غابا عن جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان اليوم لمناقشة قانون “الإعلام الموحد”، لأسباب وهمية.