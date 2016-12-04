أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس تحرير الأهرام: هناك من يريد الصدام مع الدولة من خلال قانون «الإعلام الموحد»

Google+ Print
رئيس تحرير الأهرام: هناك من يريد الصدام مع الدولة من خلال قانون «الإعلام الموحد» رئيس تحرير الأهرام: هناك من يريد الصدام مع الدولة من خلال قانون «الإعلام الموحد»

محمد عبد الهادي علام، رئيس تحرير جريدة الأهرام

قال محمد عبد الهادي علام، رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن قانون الإعلام الموحد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، لابد وأن يأتي من خلال المناقشة والتوافق وليس من خلال الوصاية.

وأضاف “علام”، خلال لقائه ببرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأحد، أن هناك قوى سياسية تعرض نفسها على الساحة بعد ثورة 30 يونيو على أنها حامية التوازن المجتمعي، مشيرًا إلى أن هناك من يحاول الصدام مع الدولة من خلال قانون “الإعلام الموحد”.

وأوضح رئيس تحرير جريدة الأهرام، أن صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، ويحيى قلاش، نقيب الصحفيين، غابا عن جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان اليوم لمناقشة قانون “الإعلام الموحد”، لأسباب وهمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة