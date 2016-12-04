صلاح عيسى: قانون الإعلام الموحد لا علاقة له بمشروع اللجنة الوطنية

قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أخبره عند دعوته لحضور جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة اليوم حول قانون “الإعلام الموحد” ولم يكن يطلع على مواد القانون وقتها، فما كان مني إلا الاعتذار.

وأضاف “عيسى” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأحد، أن قانون “الإعلام الموحد” الذي يعكف مجلس النواب على مناقشته حاليًا ليس له علاقة بمشروع القانون الذي خلصت إليه اللجنة الوطنية للإعلام.