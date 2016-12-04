موجز أخبار الساعة 10 من اليوم السابع.. السيسي يترأس ثانى جلسات "الأعلى للاستثمار"

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى يترأس الاجتماع الثانى للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل عضويته، ولقاء رئيس البرلمان بممثلى النوبة ويعدهم بالتدخل لتسهيل عودتهم لـ "خورقندى"، ومواصلة قناة الجزيرة بث سمومها وتفتح منبرها لنتنياهو للحديث عن مكافحة الإرهاب.

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الاجتماع الثانى للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل عضويته، والتى تضم كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والانتاج الحربى، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل

للمرة الثانية، التقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مع وفد اللجنة التنسيقية لقافلة العودة، الممثلة لأهالى النوبة، لوضع حلول لأزمة أبناء النوبة.

أعلنت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م. "أوراسكوم للاتصالات" اليوم، أن المهندس نجيب ساويرس قد تقدم باستقالته من منصبه كعضو منتدب لمجلس إدارة الشركة اعتبارا من 1 يناير 2017.

"الصحفيين": حفل توزيع جوائز التفوق الصحفى لعام ٢٠١٦ نهاية الشهر الجارى

أعلن محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، عن تنظيم حفل توزيع جوائز مسابقة التفوق الصحفى لعام ٢٠١٦ نهاية الشهر الجارى ،مضيفا أنه سيتم اختيار الحاصل على جائزة حرية الصحافة خلال أول اجتماع لمجلس النقابة.

فى الوقت الذى أذاعت فيه قناة الجزيرة القطرية، فيلمها المشبوه والمسئ عن الجيش المصرى، فتحت اليوم منبرها للقاء مفتوح ومباشر لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عبر الأقمار الصناعية.

قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، إن تكوين القائمة الثانية للعفو عن المحبوسين سيكون من خلال التكيف القانونى الخاص بالحالات، وحكم المحكمة الدستورية سيكون له انعكاسات فى الفترة المقبلة من خلال تعديله بالبرلمان

نظم الأزهر الشريف اليوم حوارًا شاملًا مع طلاب محافظة دمياط بكلية الآداب حضره الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر والمهندس إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، والدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والتعليمية بمحافظة دمياط .

أكد النائب أسامة هيكل، عضو مجلس النواب، أن هناك مجموعة من مجلس العموم البريطانى ناظرت المجموعة المصرية المشكلة من مجلس النواب التى سافرت إلى لندن، وكان على رأس المجموعة البريطانية شخص يدعى "جيرارد هوارد" والذى كان يشغل منصب وزير للدفاع سابقًا، وآخر كان وزيرًا للداخلية، وتمت دعوة بعضهم خلال الاحتفال بمناسبة مرور 150 عامًا على البرلمان المصرى للحضور إلى مصر.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن بعض المعترضين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 66 لسنة 1973 و121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور لم يقرأوا القانون قراءة جيدة.

كانت مدينة نمرود الآشورية "كلحو" زهرة أثرية بالعراق، وبها عثر العلماء على "كنز نمرود" الذى يعد الاكتشاف الأهم منذ اكتشاف قبر الملك الفرعونى توت عنخ آمون عام 1923.

أعلن اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، إغلاق قرية الأسد، كإجراء احترازى لحين استيفاء كافة اشتراطات السلامة.