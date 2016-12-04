“صيادلة مصر”: تحرير سعر صرف العملة وراء نقص الأدوية

قال الأمين العام لنادي لصيادلة مصر، الدكتور محمد مكاوي، إن نقص بعض الأدوية جاء بسبب تحرير سعر صرف العملة وهو ما جعل شركات الأدوية ترفع سعر الدواء للضعف، لافتا إلى أن بعض المواد الخامة المستخدمة في التصنيع تأتي من الخارج، وهو ما جعل بعض الشركات تتوقف عن الانتاج.

وأضاف مكاوي خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد”، مع الإعلامي خالد عاشور، أن تدخل الحكومة أمر ضروري وعليها أن تسعى لتوفير الدواء وذلك من خلال هيئة عليا للدواء يرأسها صيدلي، مشيرا إلى أن هناك 1688 عقار غير متوفر يمكن الاستغناء عنهم من خلال تصنيع البدائل في مصر، إذ يمكن لوزير ال الصحة أن يصدر أوامره لشركات بإنتاج بدائل لتلك النواقص.

وأكد مكاوي أن صناعة الدواء يمكن أن تلعب دوراً حيوياً للنهوض بالاقتصاد المصري، ورأى أن مصر ليست أقل شأنا من الدول التي تصدر الأدوية.