منتخب الاسكواش سيدات يصل بعد حصوله علي بطولة العالم بفرنسا

استقبل مطار القاهرة الدولي منتخب مصر للسيدات الفائز ببطولة العالم للاسكواش ، والتى أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس ، بعد الفوز على نظيره الإنجليزي 2-0 فى المواجهات النهائية التى اقيمت مساء السبت .

وصلت بعثة المنتخب المصري علي الطائرة المصرية رحلة رقم ٨٠٠ والقادمة من باريس ، وقامت سلطات المطار بانهاء اجراءات وقول البعثة.

وكانت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا خسرت فى افتتاح المباريات من لورا ماسارو المصنفة الرابعة على العالم 1-3 ، قبل أن تتعادل لمصر نوران جوهر المصنفة الثالثة عالمياً ، بعد فوزها على أليسون واترس المصنفة التاسعة بنتيجة 3-0 .

وحسمت رنيم الوليلي المصنفة الثانية على العالم اللقب لصالح مصر ، بعد أن سحقت منافستها سارة بيري المصنفة رقم 11 على العالم بنتيجة 3-0، ومثل المنتخب المصري في البطولة كل من نور الشربيني، ورنيم الوليلي، ونوران جوهر، بالإضافة إلي قائد الفريق أمنية عبد القوي .