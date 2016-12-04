معتز الدمرداش يكشف حقيقة الحالة الصحية لوالدته "كريمة مختار"

نفى الإعلامي معتز الدمرداش كل ما تردد عن نقل والدته الفنانة الكبيرة كريمة مختار لمستشفى المعادي العسكري بحالة خطيرة، مؤكداً أن الفنانة كانت بالمستشفى بالفعل ولكن منذ أسبوعين، وخضعت لجراحة منظار بالمعدة، وعادت لمنزلها وتخضع لرعاية فريق طبي متخصص ولا زالت تعاني من آثار الجراحة ولكن حالتها مستقرة وقادرة على استقبال ضيوفها.

معتز خرج عن صمته ببرنامجه 90 دقيقة على قناة المحور، وقال إنه رفض أن يخوض بالموضوع لأنه شخصي جداً، كما سمع طوال الفترة الماضية الكثير من الشائعات المتعلقة بوالدته وحالتها الصحية، وأغلبها غير صحيح.

وأكد أنها خضعت بالفعل لجراحة بالمعدة، ولكنها غادرت مستشفى السلام الدولي وتقيم بمنزلها برفقة أبنائها الثلاثة وأحفادها، مع رعاية كاملة من فريق طبي متخصص، وتستقبل العديد من نجمات الفن منهن المطربة بشرى والممثلة شيرين والنجمة ماجدة زكي والفنانة دلال عبد العزيز.

أضاف: "ماما نونة كويسة وزي الفل، لكن مريضة شوية وبتتعالج وعلينا إننا ندعيلها إن ربنا يشفيها، وإنه يحصل تطور إيجابي بحالتها، وهي سعيدة باهتمام الناس بها، و أنا قررت أقطع الشك باليقين في المبالغة في هذا الأمر".