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آخر قرار.. عمرو دياب لن يحضر حفله القادم "بدون محجبات"

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الأحد 04-12-2016 16:00

كشفت هدى الناظر، مديرة أعمال المطرب ، عن الموقف الأخير للهضبة من قرار الشركة المنظمة لحفله المقبل بمنع دخول أي فتاة محجبة، مؤكدة أنها أبلغت الشركة وإدارة الفندق أن الحفل لن يتم إذا منعت أي محجبة من الدخول، وقالت إن قرار الفندق وتعليمات الشركة لا يمكن قبول سريانها على جمهور الهضبة!!

هدى أكدت أنها عقدت جلسة عمل مع المنظمين وأبلغتهم بالقرار النهائي لعمرو دياب، وهو رفض تقديم الحفل إذا تم منع أي معجب من حضور الحفل، وطالبتهم بحذف قائمة الشروط القاسية وبمقدمتها منع دخول أي فتاة ترتدي غطاء للرأس، وقالت "عمرو دياب لن يقبل تصنيف جمهوره أو أي قرار عنصري يستبعد فئة منهم، ولن يغني الا للجميع"!!

تابعت مديرة أعمال الهضبة بالتأكيد على أن الشركة المنظمة رضخت لشروط عمرو دياب، ومنذ الأمس تم بيع التذاكر لكل من يرغب في حضور الحفل، برغم أن هذه الشروط كانت تطبق سنوياً بحفل الكريسماس ، ولكن تم التنازل عنها هذا العام تلبية لرغبة عمرو دياب.

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سيدتي

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