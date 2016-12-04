بالصور: أربع جميلات لدعم أحمد السقا في دراما رمضان 2017

رفع النجم أحمد السقا سقف التوقعات لنجاح مسلسله المقبل "الحصان الأسود" في مارثون دراما رمضان 2017، بعدما تعاقد مع أربع نجمات جميلات "دفعة واحدة" آخرهن النجمة شيري عادل ومن قبلها النجمة ياسمين صبري والفنانة ميرنا نور الدين، والفنانة هبة عبد الغني.

المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ويعتمد مثل أغلب أعمال السقا على البطولة الجماعية ويمزج بين الإثارة والبعد الاجتماعي، وسيشارك ببطولته بجوار الأربع جميلات من الرجال النجوم محمد فراج، صبري فواز، أحمد بدير، أحمد العوضي الذي يشارك السقا بطولة فيلمه الجديد "هبوط اضطراري"، ومن إنتاج صادق الصباح.

السقا سيعقد جلسة عمل قريباً مع المخرج والمنتج للإستقرار على بقية الأسماء المرشحة للمشاركة بالمسلسل وبدء وضع جدول تصوير من مطلع يناير المقبل، لا يتعارض مع استكمال النجم الشاب لتصوير فيلمه الجديد "هبوط اضطراري" .

شيري عادل وياسمين صبري وميرنا نور الدين وهبة عبد الغني يجتمعن للمرة الأولى من أجل "الحصان الأسود" أحمد السقا فهل يضمن النجاح؟