بالفيديو: المطرب أحمد عدوية يرد الإهانة للموسيقار حلمي بكر

بعد أيام قليلة من مطالبة الموسيقار حلمي بكر للمطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية باعتزال الغناء تماماً بعد تدهور حالته الصحية، ووصفه له بأنه غير قادر على الوقوف ولا الغناء ومتوقعاً فشل تام لألبومه الجديد، مطالباً الوسط الفني بدعم عدوية حتى لا يضطر للغناء مجدداً، جاء الدور على صاحب الأغنية الشهيرة "بنت السلطان" ليرد الإهانة مؤكداً أن حلمي بكر كان بالأساس ميكانيكي سيارات!!

عدوية الذي حظي بأكبر دعم من نجوم الغناء والتمثيل في مصر رداً على مطلب اعتزاله، ظهر للمرة الأولى ببرنامج العاشرة مساء مع الاعلامي وائل الابراشي، وأكد أنه مسامح حلمي بكر لأنه عشرة عمر وجار بالسكن في الزمالك، وقال إنه يعرف حلمي بكر منذ كان ميكانيكي سيارات وأنه يكشف السر لأول مرة.

تابع: "حلمي موسيقار كبير وكلنا نحترم تاريخه وبنكبره وأنا سامحته وربنا يسهل له ويحنن عليه، وانا الوحيد الذي أعرف تاريخه مع مهنة ميكانيكي السيارات، ومع هذا نحترمه ونقدر تاريخه".

يذكر أن المطربة أنغام طلبت من عدوية مواصلة الغناء، كما قطع المطرب حمادة هلال سفره وقام بزيارة عدوية بمنزله لدعمه قبل صدور الألبوم الجديد.

شاهد رد عدوية على حلمي بكر

