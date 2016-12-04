أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: المطرب أحمد عدوية يرد الإهانة للموسيقار حلمي بكر

Google+ Print

الأحد 04-12-2016 16:38

بعد أيام قليلة من مطالبة الموسيقار حلمي بكر للمطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية باعتزال الغناء تماماً بعد تدهور حالته الصحية، ووصفه له بأنه غير قادر على الوقوف ولا الغناء ومتوقعاً فشل تام لألبومه الجديد، مطالباً الوسط الفني بدعم عدوية حتى لا يضطر للغناء مجدداً، جاء الدور على صاحب الأغنية الشهيرة "بنت السلطان" ليرد الإهانة مؤكداً أن حلمي بكر كان بالأساس ميكانيكي سيارات!!

عدوية الذي حظي بأكبر دعم من نجوم الغناء والتمثيل في رداً على مطلب اعتزاله، ظهر للمرة الأولى ببرنامج العاشرة مساء مع الاعلامي وائل الابراشي، وأكد أنه مسامح حلمي بكر لأنه عشرة عمر وجار بالسكن في الزمالك، وقال إنه يعرف حلمي بكر منذ كان ميكانيكي سيارات وأنه يكشف السر لأول مرة.

تابع: "حلمي موسيقار كبير وكلنا نحترم تاريخه وبنكبره وأنا سامحته وربنا يسهل له ويحنن عليه، وانا الوحيد الذي أعرف تاريخه مع مهنة ميكانيكي السيارات، ومع هذا نحترمه ونقدر تاريخه".

يذكر أن المطربة أنغام طلبت من عدوية مواصلة الغناء، كما قطع المطرب حمادة هلال سفره وقام بزيارة عدوية بمنزله لدعمه قبل صدور الألبوم الجديد.

شاهد رد عدوية على حلمي بكر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة