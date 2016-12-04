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النجم الفرنسي ميشال بولناريف يُنقل إلى المستشفى

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الأحد 04-12-2016 16:53

أُدخل النجم الفرنسي ميشال بولناريف Michel Polnareff أمس السبت الى المستشفى إثر إصابته بصعوبات في التنفس، ما تسبب بإلغاء حفلته المقررة مساء اليوم نفسه، حسب ما أفاد ملحقه الإعلامي.

وقال فابيان لوكوفر: "ميشال بحاجة الى الراحة التامة وسيمضي ليلته في المستشفى"، مضيفاً أن المغني البالغ من العمر 72 عاماً سيبقى على الأرجح في المستشفى طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح: "عند استيقاظه صباح السبت، كان يسعل كثيراً ويواجه صعوبة في التنفس ويعاني من ارتفاع في ضغط الدم، فنقل الى المستشفى ما استدعى الغاء حفلة له في نانت مساء السبت".

وكان الفنان والكاتب الموسيقي قد أعلن بنفسه إلغاء حفلة مساء الجمعة في باريس من خلال شريط قال فيه: "أنا في حالة انهاك تامة".

يشار إلى أن حفلتي باريس ونانت تشكلان ختام جولة له استمرت سبعة أشهر في فرنسا استعاد فيها مسيرته الممتدة على خمسين عاماً.

 

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