بسبب هذه الفتاة أوزجان دنيز يهدّد صحافياً تركياً

عمان_سميرة حسنين

بعد قيام صحافي تركي بنشر مقال يشير فيه إلى علاقة تربط بين الممثل التركي أوزجان دنيز (44 عام) والممثلة أفرا ساراتش أوغلو ابنة الـ19 ربيعاً، جاء رد فعل الممثل عنيفاً إذ هدّد باللجوء إلى القضاء إن لم يقدّم له إعتذاراً رسمياً.

وقد نفى أوزجان وجود قصة حب بينهما، مؤكداً أنه يعتبرها بمثابة ابنته لا أقل ولا أكثر.

وكانت الصحافي في صحيفة (حرييت) قد نشر مقالاً تساءل فيه عن حقيقة علاقة حب بين الممثل والشابة الصاعدة التي اكتشفها بنفسه وأعطاها دوراً في فيلمه الجديد "فرصة ثانية".

وجاء في المقال أنّ أوزجان يخاطب أفرا بكلمات دافئة إلى جانب نشر صوره السيلفي والحميمة معها في حسابه الشخصي على إنستغرام، وانتقد الصحافي في مقاله علناً الفنان الكبير لارتباطه بعلاقة حب مع فتاة صغيرة كان من الممكن أن تكون في سن ابنته لو تزوّج قبل سنوات.

واستشهد الصحافي المعروف بحب أوزجان دنيز القديم للحسناء بوسي نارجي (21 عام) التي استمر خمس سنوات، ثم انفصل عنها في شهر آب الفائت لعدم تخطيهما فارق العمر الكبير بينهما الذي يصل إلى 22 عاماً.

كما انفصل قبل سنوات عن حبيبته السابقة الممثلة فهرية أفجان التي تصغره سناً أيضاً ، وقيل إن السبب هو عدم تفكيره بالزواج في ذاك الوقت، وارتبطت بعده بالممثل بوراك أوزجيفيت.

أفرا ساراتش أوغلو آثرت الصمت وعدم التعليق على قصة حبهما المزعومة في الصحافة التركية، كما ظهرت مع أوزجان حيث افتتحا مع نورغول يشلشاي فيلمهما الجديد "فرصة ثانية".