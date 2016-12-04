لقاء الخميسي: أخاف من النظر إلى المرآة لهذا السبب

القاهرة- أحمد عاشور

تستوقف «سيدتي» أسبوعياً في زاوية «لقاء إكسبرس» نجماً أو نجمة بأسئلة تتّسم بالسرعة تقابلها إجابات سريعة منه (منها)، نتعرّف من خلالها وبوقت وجيز على طريقة تفكيره (تفكيرها) في العديد من الأمور الحياتية. وفي هذا العدد، نكتشف الوجه الآخر للنجمة المصرية لقاء الخميسي التي تأخذنا بتصريحاتها السريعة في رحلة إلى داخلها لنتعرّف إلى شخصيتها:

1-ما هي الأمور التي تحبين أن تنجزيها بسرعة فائقة؟

أنا شخصية متفاعلة بطبعي وأحب أن أنهي الكثير من الأشياء سريعاً مثل ترتيب المنزل والحديث عبر الهاتف وتحضير حقيبة السفر... في ما عدا الأكل أحب تناوله ببطء.

2- ما هي أسرع طريق للوصول إلى الشهرة؟

لا أعرف إجابة لهذا السؤال.

3- هل تتأنين في اتخاذ القرارات المصيرية أو تتسرعين وتندمين بعدها؟

كلما أتقدم في العمر أصبح أكثر تأنياً في اتخاذ القرارات بعكس السابق.

4- ما هي الأغنية أو العمل الفني الذي حققت على إثره نجاحاً سريعاً؟

بالتأكيد مسلسل"راجل وست ستات".

5- هل تؤمنين بالنجومية السريعة التي يحققها الفنانون؟

للأسف هذا ما يحدث في كثير من الأحيان. ولكن النجومية السريعة يعقبها فشل سريع بعكس نجم مثل عادل إمام بدأ من الصفر وظل في القمة.

6- هل أنت سريعة الغضب والانفعال؟

أعصّب جداً عندما يستفزني شيء لا أتحمله ولكني أحاول مقاومة العصبية لأنها تؤثر على صحتي.

7- ما هي أسرع طريقة برأيك للحصول على الثروة؟

الثروة لا يمكن أن تتحقق سريعاً إلا بطرق غير مشروعة. ولكنها تتحقق بالاجتهاد والعمل المستمر والدؤوب.

8- ما هي أسرع طريق للوصول إلى قلب الرجل؟

حسب كل رجل هناك من يأتي بالحنان وآخر عن طريق معدته والبعض بمخاطبة عقله ولكن تخيل لا أعرف الى الآن ما هو طريق عبد المنصف(زوجها).

9- هل تنفقين بسرعة ما تجنيه من مال أم تتأنين في الصرف؟

لا أنفق سريعاً إلا إذا كنت مكتئبة.

10- هل أنت ممن يقودون السيارة بسرعة فائقة؟

لا فأنا ألتزم بقواعد المرور وأخشى القيادة السريعة.

11- كيف تختصرين مفهوم الصداقة بعبارات سريعة؟

الصداقة هي أن يكون هناك شخص يماثلك وكأنك تنظر في المرآة. وكانت لي صديقة كنت أشعر معها كأنها أنا ولكنها توفيت منذ فترة.

12- هل سبق أن وقعت في الحب بسرعة؟

حبي هو محمد عبد المنصف.

13- هل تنظرين إلى المرآة بسرعة أم يأخذ هذا الأمر منك وقتاً محدداً؟

أنظر لها سريعاً لأني أخاف من النظر في المرآة لأنها تجعلنا نكتشف أن الحياة تمر بنا.

14- كلمة سريعة... لمن توجهينها؟

إلى والدي رحمه الله أنت حب عمري ولم ولن أنساك.