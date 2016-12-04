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مورغان فريمان: أستمتع بالـ "آذان".. هو من أجمل الأصوات في العالم

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الأحد 04-12-2016 15:35

إنتشر مقطع مقتطف من وثائقي "قصة الإله"، الذي تعرضه قناة "ناشونال جيوغرافيك"، يظهر الممثل الأمريكي مورغان فريمان Morgan Freeman ، وهو يجلس داخل أحد المساجد ويحاوره إمام المسجد بحضور مترجم يتوسطهما.

خلال حديثه، يقول النجم فريمان إنه يستمتع بصوت الآذان ويرى أنه من أجمل الأصوات في العالم، متسائلاً عن أصل الأذان والمعايير التي يتم على أساسها اختيار المؤذنين.

وسأل فريمان عن كيفية اختيار المؤذن، فأجابه إمام المسجد بأن هناك تجارب واختبارات، ثم بعد ذلك يتم اختيار أفضل وأحسن الأصوات.

يشار الى أنه إنتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للممثل مورغان فريمان، وهو داخل إحدى المؤسسات الدينية بالعاصمة البريطانية لندن، وأثيرت الكثير من التساؤلات حول سبب وجوده هناك، كما اعتقد البعض ان النجم الشهير يفكّر باعتناق الإسلام.

وبعد البلبة التي أثارتها الصور، ذكر موقع "Press TV" حينها أن حضور فريمان جاء بغية التحقيق بهدف إنتاج حلقة وثائقية من تمثيله وإخراجه لصالح قناة "ناشونال جيوغرافيك".

 

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