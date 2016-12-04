الزمالك ينسحب من بطولة الدورى العام

سمر العشري

فى تطور سريع للاحداث التحكيمية التى شهدت الكثير من الجدل فى مباراة الاهلى و مصر المقاصة حيث شهدت المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح الاهلى نتيجة لمس الكرة أحد لاعبى مصر المقاصة واحتسبها الحكم ابراهيم نور الدين ضربة جزاء تصدى لها نجم وسط منتخب مصر والاهلى عبدالله السعيد لاعب الاهلى وأحرزها بجدارة .

مرتضى منصور ينسحب من الدورى

اعلن المستشار مرتضى منصور منذ قليل فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى لنادى الزمالك عن انسحاب نادى الزمالك من الدورى وعدم استكماله المباريات القادمة ردا على ما اسماه بالتحيز التحكيمى الواضح و ” الفاجر ” لاهداء بطولة الدورى للغريم التقليدى النادى الاهلى المصرى .

جدل واسع حول ركلة جزاء الاهلى

وكانت حالة ركلة الجزاء شهدت جدل كبير جدا على مواقع التواصل الجتماعى لتحديد أين الخطأ الذى تم من خلاله احتساب ركلة الجزاء حيث اعتقد المشاهدون ان هناك عرقلة لعبدالله السعيد فى البداية قبل أن يتضح أن الخطا كن للمس لاعب مصر المقاصة الكرة بيده بعد عرضية اللاعب محمد هانى .

مدحت شلبى يعرض ضربة الجزاء

وقام الاعلامى الرياضى مدحت شلبى بعرض كل زوايا التصوير التى توافرت لتوضيح اللعبة حتى استقر فى النهاية على صحة واقعة لمس الكرة باليد حتى أن اللاعب لم يعترض على القرار ، و شهدت المبارة فى آخر دقيقة احتساب ضربة جزاء على النادى الاهلى لصالح لاعب الاهلى المعار أحمد الشيخ الذى سدد الركلة وتصدى لها حارس الاهلى شريف اكرامى ببراعة لتنتهى المبارة بفوز الاهلى بهدف نظيف .

شبكةعيونالإخبارية

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