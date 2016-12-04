رشاد عبده: حضور السيسى لاجتماعات مجلس الاستثمار يذلل أى عقبات

قال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، الدكتور رشاد عبده، إن ترأس الرئيس “عبد الفتاح السيسي” لجلسة المجلس الأعلى للاستثمار للمرة الثانية على التوالي هو أمر مهم، إذ لا يتم المضي قدماً في أي مسألة دون وجود الرئيس أو توجيهاته.

وأضاف عبده، خلال مداخلة لبرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن وجود الرئيس السيسي في تلك الاجتماعات يذلل الكثير من العقبات، خاصة أن وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، ليست ناشطة بالقدر الكافي كما أن الوزارة لا تؤدي الدور المنشود منها.

وأوضح عبده، أن كثيرا من المستثمرين كانوا يأملون بوجود مجلس أعلى للاستثمار يرأسه رئيس الجمهورية كي يخلق تنسيق حقيقي بين الوزارات والهيئات المعنية بعملية الاستثمار، مؤكدا أن مهمة المجلس هي تذليل العقبات أمام المستثمرين ووضع سياسة واضحة ومحددة وتيسير مهمة المستثمرين في إقامة المشروعات والمتابعة.

وأكد عبده، على أن “الأعلى للاستثمار” قدم الكثير خلال اجتماعه الأول، إذ وجه الاهتمام للصعيد وأعفى بعض السلع من الضرائب، ووجه وزارة الاستثمار لإنشاء شركة للترويج للاستثمار في الداخل الخارج.