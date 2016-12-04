ضبط صاحب مخزن بحوزته 7 أطنان أرز مجهول المصدر بالسلام

كتب عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، وذلك بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

وأسفرت الحملات عن ضبط ضبط "محمد.ع.ع" 41 سنة صاحب مخزن مواد غذائية، وذلك لحيازته كميات كبيرة من، حيث تم ضبط "7 أطـــنان أرز -5 أطنان دقيق - 4 أطنان مكرونة 1 طن عدس - 800 كيلو فول - 300 كيلو حمص"، تم تحرير المحضر رقــــم 3428 جنح جزئية قسم السلام أول لسنة 2016 .