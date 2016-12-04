انتداب الطب الشرعى لتشريح جثة صاحب مكتب مقاولات بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أمرت نيابة العجوزة بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة صاحب مكتب مقاولات ألقى بنفسه أمام قطار بشارع السودان مما أسفر عن مفارقته الحياة.

وذكرت شقيقة المتوفى، أنه كان يعانى من حالة نفسية سيئة لمروره بضائقة مالية وتكرر غيابه عن المنزل فى الآونة الأخيرة، وأنه خرج من مسكنه متوجها إلى عمله إلا إنه اختفى واليوم اكتشفت وفاته ولم تشتبه فى الواقعة جنائيا.

وقال موظف صيانة بالسكة الحديد، أمام رجال المباحث، أنه تم إخطاره من قائد قطار بمشاهدته للجثة ورجح أن يكون ألقى بنفسه أمام أحد القطارات، فحرر محضرا بالواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وباشرت النيابة التحقيق.